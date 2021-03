Cidades Goiás permanece com 17 regiões em calamidade no mapa de calor da Covid-19 O mapa de calor é dividido em três níveis: alerta (amarelo), crítico (laranja), calamidade (vermelho)

A nova edição do mapa do calor da pandemia em Goiás divulgada sexta-feira (26) mostra que 17 das 18 regiões do Estado seguem em calamidade. As variações nos indicadores foram pequenas, com melhora em alguns índices que não representaram uma mudança de faixa de cada medidor, com 95% dos campos avaliados permanecendo em vermelho. O mapa de calor é dividido em três níveis...