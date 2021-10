Cidades Goiás perde 71% da área natural coberta por água Espaço de recursos hídricos desapareceu ao longo de 35 anos, indicam imagens de satélite. No mesmo período, armazenamento artificial de água mais que dobrou. Equação afeta ciclos hidrológicos, reduz lençol freático, afeta vazão e eleva impacto da estiagem

O território de Goiás perdeu 71% de suas áreas de recursos hídricos naturais em 35 anos, a segunda pior perda acumulada entre todos os estados do Brasil. No mesmo período, os espaços criados artificialmente para exploração da água aumentaram de 125%. Para pesquisadores, a redistribuição dos recursos mostra efeitos danosos, tendo ligação direta com o agravamento dos períodos de...