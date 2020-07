Goiás tem, nesta quarta-feira (15), 39.072 casos do novo coronavírus. O número teve acréscimo de 1.064 confirmações nas últimas 24 horas. A Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO) ainda informou que existem 93.997 casos suspeitos em investigação, alémde outros 42.385 que já foram descartados depois de análises de laboratório. O total de curados chega a 11.920.

O número de mortos pela doença chepou a 927, com mais 17 confirmações nas últimas 24 horas. A SES-GO informou que Goiás até o momento tem taxa de letalidade de 2,37%. Ainda existem 55 óbitos suspeitos que estão em investigação. Até agora 569 mortes suspeitas nos municípios goianos foram descartadas de pois de investigação concluir que não tiveram relação com o novo coronavírus.

Do total de infectados, 19.384 são mulheres e 19.688 são homens e a faixa etária com mais casos continua a ser entre 30 e 39 anos com 10.140 casos. Depois aparecem as pessoas com idades entre 20 e 29 anos, com 8.200 casos. Em terceiro, 40 a 49 anos com 8.163. Os menos afetados são crianças e adolescentes entre 10 e 19 anos, com 502 casos.

Dos 246 municípios goianos, mais uma vez, todos têm caso confirmado ou suspeito da infecção pelo SARS-CoV-2. Em 229 cidades existem casos confirmados e nas outras 17, apenas casos suspeitos. Mas este dado pode mudar de acordo com que os resultados dos exames são apresentados. No caso de Nova Roma, que era o único sem casos nesta semana, tem duas suspeitas nesta quarta-feira.

Além de Nova Roma, os municípios com casos suspeitos são: Aporé, com 9 suspeitas; Lagoa Santa, com 13; Água Limpa, com 5; Davinópolis, com 5; Marzagão, com 14; São Miguel do Passa Quatro, com 3; São Patrício, com 7; Pilar de Goiás, com 14; Bonópolis, com 6; Novo Planalto, com 1; Trombas, com 3; Campinaçi, com 33; São Domingos, com 6; Manbaí, com 4; Damianópolis, com 2 e Sítio D’Abadia, com 2.

🔘 Acesse o nosso especial 'Coronavírus Sem Mistério' e confira gráficos interativos, lives, entrevistas, podcast e tire as suas dúvidas da doença