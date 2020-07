Goiás tem, nesta terça-feira (14), mais de 38 mil casos do novo coronavírus. Até a divulgação do boletim de hoje, no início da tarde, o total de testes positivos era de 38.008, com mais 1.072 infecções acrescentadas nas últimas 24 horas. A Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO) ainda informou que existem 91.494 registros suspeitos em investigação e outros 41.788 já foram descartados. O total de recuperados, segundo a pasta, é de 11.429.

O número de mortes aumentou em 30 casos nas últimas 24 horas. Ontem o Estado tinha 880 óbitos pela infecção do vírus Sars-CoV-2 e nesta terça o número passou para 910. A SES-GO ainda informou que a taxa de letalidade em Goiás é de 2,39%. Goiás ainda apura 61 óbitos que são considerados suspeitos e seguem em investigação para verificar a possível relação com a Covid-19. Já foram descartadas, depois de análises laboratoriais, 559 mortes que inicialmente foram consideradas suspeitas nos municípios goianos.

O Estado tem mais mulheres infectadas. Até agora são mais de 19,7 mil. Já os homens somam 19,2 mil afetados pela doença. Considerando as idades, pessoas com idades entre 30 e 39 são as mais contaminadas, com 10.104 casos. A faixa etária entre 20 e 29 anos aparece em segundo lugar com 8.012 casos. Em terceiro está o grupo de 40 a 49 anos com 7.936 infecções.

Entre as cidades, Nova Roma continua a única sem casos confirmados. Os três suspeitos que chegaram a ser investigados na cidade foram descartados. Em outras 18 cidades existem apenas casos suspeitos e nas outras 225 cidades goianas há confirmações da doença.