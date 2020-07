Goiás ultrapassou, nesta terça-feira (7), 30 mil confirmações do novo coronavírus e de 700 mortes causadas pela infecção do vírus SARS-CoV-2. O boletim da Secretaria Estadual de Goiás (SES-GO) divulgado nesta tarde mostra que o estado tem 31.545 teste positivos da doença, sendo que 715 deles se referem a óbitos de pessoas que apresentaram complicações de saúde.

As 61 confirmações de mortes das últimas 24 horas é recorde. O máximo para um dia havia sido de 57 casos, registrado em 3 de julho. Com isso, nos sete primeiros dias de julho foram registrados 30% do total de mortes até agora. Desde o dia 1º de julho Goiás confirmou 220 óbitos causados pela doença. A SES-GO também informou que ainda existem 50 óbitos suspeitos que estão em investigação. Já foram descartadas 508 mortes suspeitas nos municípios goianos.

Das 246 cidades goianas, 220 já possuem confirmações da doença. Em outras 25 existem apenas casos suspeitos e apenas Nova Roma segue sem qualquer caso confirmado ou suspeito. As cidades de Palestina de Goiás e Trombas, que também não tinham casos da doença amanheceram com um caso suspeito cada uma. Esses dados são variáveis e podem mudar a qualquer momento, a depender dos resultados dos testes feitos com os pacientes que apresentam sintomas e tem amostras coletadas.

A SES-GO informa sempre que o boletim com as notificações é informatizado e realiza o processamento dos dados a partir dos sistemas do Ministério da Saúde (e-SUS VE e Sivep Gripe). Eventuais diferenças são justificadas por ajustes nas fichas de notificação pelos municípios, como por exemplo, a atualização do local de residência da pessoa. Por isso em um dia a cidade pode ter um caso suspeito e no outro dia ela aparece sem esse registro.