Goiás passou de 275 mil casos de coronavírus (Sars-CoV-2). Nesta quarta-feira (25) o total de confirmações da doença desde o início da pandemia é de 275.910, com 934 testes positivos cadastrados nas últimas 24 horas nas plataformas de contagem.

Do total de casos, 47% dos infectados são do sexo masculino e 53% são pessoas do sexo feminino. Além disso, há o registro de 266.091 pessoas recuperadas. Em Goiás ainda existem 247.568 registros suspeitos em investigação e outras 193.799 notificações já foram descartadas depois de exames.

Considerando apenas as mortes pela doença, Goiás registra, nesta quarta, total de 6.288 casos. A taxa de letalidade atual é de 2,28%. Ao todo, 59% das vítimas são do sexo masculino e 41%, do sexo feminino. Ainda existem 227 óbitos suspeitos que estão em investigação para verificar a possível relação com o vírus.