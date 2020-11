Goiás tem mais de 270 mil casos de Covid-19 nesta quarta-feira (18). De acordo com o boletim divulgado esta tarde pela Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO), com mais 1.024 novos testes positivos cadastrados nas últimas 24 horas o Estado chegou a 270.464 confirmados. Destes, há o registro de 260.811 pessoas recuperadas e 6.107 óbitos.

A SES-GO também informou que ainda existem 244.273 casos suspeitos em investigação e que 190.898 já foram descartados depois de exames. Entre os infectados desde o início da pandemia, mais de 127 mil pessoas, o que representa 47% do total são pessoas do sexo masculino e mais de 143 mil, que correspondem a 53%, são do sexo feminino.

Considerando os 6.107 óbitos confirmados por Covid-19 em Goiás até o momento, 59% das vítimas são do sexo masculino e 41%, do sexo feminino. A taxa de letalidade atual é de 2,26%. Ainda existem 227 óbitos suspeitos que estão em investigação para verificar a possível relação com o vírus.