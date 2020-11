Goiás passou de 265 mil casos de coronavírus (Sars-CoV-2) nesta quarta-feira (11). No boletim de hoje a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) informou que o total é de 265.131, sendo que 255.595 pessoas já estão recuperadas. O total de casos de hoje ganhou acréscimo de 1.052 casos nas últimas 24 horas.

De acordo com o boletim, do total, 124.422 pessoas que testaram positivo são do sexo masculino e 140.665, do sexo feminino. Ainda existem 242.347 casos em investigação e outros 187.495 foram descartados depois de exames laboratoriais.

A SES-GO também informou que o sistema nacional do Ministério da Saúde para cadastro de casos graves e mortes por Covid-19 voltou a operar normalmente e que os municípios devem atualizar as informações. Até agora o dado recebeu 26 novos registros de mortes causadas pela doença e chegou a 5.900 óbitos.

Entre as vítimas, 3.472 são do sexo masculino e 2.428, do sexo feminino. A pasta informou que a taxa de letalidade atual é de 2,23%. Ainda existe 232 óbitos suspeitos que estão em investigação.