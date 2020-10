Goiás passou de 230 mil casos de Covid-19 e tem, nesta terça-feira (13), 230.432 confirmações da doença, segundo o boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO). O número recebeu 1.344 confirmações nas últimas 24 horas.

Do total, mais de 108 são pessoas do sexo masculino e 121 mil, do sexo feminino. A SES-GO ainda informou que 220.879 pessoas estão recuperadas, mas que ainda investiga 230.619 casos. Já foram descartados 168.675 casos até agora.

O total de mortes confirmadas pela doença é de 5.211 até esta terça. O número recebeu atualização com seis óbitos a mais do que constava na planilha de segunda-feira (12). O número atual mostra que a taxa de letalidade é de 2,26%. Ainda existe 236 óbitos suspeitos em investigação.