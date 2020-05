Cidades Goiás passa de 2.000 casos confirmados de coronavírus e registra 5 mortes em 24 horas Atualização mostra que estado já tem 2.049 confirmações da infecção pelo vírus SARS-Cov-2. Mortes passaram de 73 para 78 nas últimas 24 horas

Goiás tem, nesta quarta-feira (20), 2.049 confirmações do novo coronavírus, 203 a mais do que na terça. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO), o número de mortes passou de 73 para 78. A pasta ainda informa que os casos suspeitos tiveram aumento de 435 pacientes e passaram de 15.659 para 16.094. Nas últimas 24 horas, 729 análises foram descar...