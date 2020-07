Neste domingo (19), o número de casos suspeitos em investigação do novo coronavírus (Sars-Cov-2) em Goiás chegou a 100.098 em todos os municípios goianos. Outros 43.373 que estavam sendo investigados foram descartados. Os dados são do boletim epidemiológico divulgado hoje pela Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO).

Em todo o Estado, 40.765 pessoas foram infectadas pelo vírus. Contudo, há uma ressalva da SES-GO. A pasta informou que os números foram revistos e que ocorreu uma redução de 17 casos nas últimas 24 horas.

“A SES-GO comunica que estão sendo realizados ajustes nos sistemas oficiais de notificação, conforme informado pelo Ministério da Saúde na última semana. Assim, os municípios e unidades notificadoras podem ter encontrado dificuldade em alimentar os dados durante o final de semana. Além disso, a atualização de fichas no sistema pode resultar na redução do número total de casos confirmados devido, entre outros motivos, a duplicidade de notificações, por exemplo”, disse a pasta.

O número de óbitos subiu. De ontem para hoje foram confirmados mais nove mortes, totalizando 1.092 vítimas da doença em Goiás, o que significa uma taxa de letalidade de 2,68%. . Há 51 óbitos suspeitos que estão em investigação. Já foram descartadas 624 mortes suspeitas nos municípios goianos.

Os dados do Painel Covid-19 do Estado mostram ainda que 12.523 pessoas se recuperaram da Covid-19 e que, no total, 230 cidades registraram casos confirmados e 16 contam com casos suspeitos ainda em investigação.

Boletim epidemiológico de Covid-19 em Goiânia informou neste domingo que o total de mortes é 311 e o de casos confirmados 10.840.

Confira os 16 municípios que contam ainda apenas com casos suspeitos:

Novo Planalto

Damianópolis

Nova Roma

Sítio D'abadia

São Miguel do Passa Quatro

Trombas

Davinópolis

Mambaí

Água Limpa

Aporé

Bonópolis

São Domingos

Marzagão

Lagoa Santa

Pilar de Goiás

Campinaçu