Cidades Goiás ocupa 3ª posição em ranking de transparência sobre a Covid-19 Os dados foram coletados nos sites oficiais e nas redes sociais de 53 entes, sendo 26 governos estaduais, o Distrito Federal e 26 governos municipais das capitais, entre os dias 12 e 19 de maio

Goiás ocupa a 3ª posição e está classificado na categoria ótimo pelo ranking da Transparência Internacional/Brasil, que acompanha como as unidades da federação estão divulgando as contratações emergenciais para combate à Covid-19. O Portal da Transparência do Governo de Goiás e o CoronaTransp, geridos pela Controladoria-Geral do Estado, alcançaram 84,8 pontos. Ao analisar a...