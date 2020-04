De acordo com os dados divulgados pelo Ministério da Saúde na tarde desta quarta-feira (22), o número de casos confirmados de coronavírus em Goiás não representa nem 1% do total de diagnósticos positivos para a doença no Brasil.

Enquanto o País conta com 45.757 casos confirmados, no Estado são 438. Ou seja, da totalidade, 0,95% dos infectados são de Goiás. Além disso, das 2.906 mortes, apenas 21 se deram em Goiás. Em porcentagem, isso significa que 0,72% dos óbitos no Brasil são do Estado.

Esses dados, atualizados na plataforma do Ministério da Saúde, são enviados pelas secretarias estaduais. Isto é, os dados oficiais são computados pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES). Esta, por sua vez, utiliza-se dos números enviados pelos municípios.

O POPULAR mostrou, em reportagem publicada na segunda-feira (21), que, no caso da capital, o número baixo de novos casos em Goiânia tem a ver com estratégia para testes. Embora o Estado aponte que o resultado tenha a ver com as medidas de distanciamento social, a reportagem mostra que os testes feitos pela rede pública de saúde na capital são apenas em casos de internação por síndrome respiratória aguda grave (Srag).

Todas as pessoas que apresentam sintomas leves e até mesmo as que tiveram contato com os pacientes infectados são monitoradas por um serviço de telemedicina disponibilizado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia.