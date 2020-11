Goiás não teve atualização de mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. No boletim deste domingo, o total de óbitos confirmados pela doença continua o mesmo do resumo divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO) no sábado, quando o total era de 6.244. Mas a pasta informou que 225 casos considerados suspeitos ainda estão em investigação. Com este número de mortes causadas pela doença, a taxa de letalidade atual é de 2,28%.

Considerando o total de testes positivos em Goiás desde o início da pandemia, a SES-GO informou que o número do último boletim é de 273.290, com 216 casos a mais do que o registro de sábado, quando a soma era de 273.074. Do total de infectados, 263.576 pessoas já estão recuperadas. Ainda existem 246.141 casos suspeitos em investigação e já foram descartados 192.466 casos depois de exames.

Vale ressaltar que, por vezes, o sistema no qual a SES-GO atualiza seus dados, do Ministério da Saúde, muitas vezes fica defasado porque existe demora na alimentação dos novos casos ou óbitos por parte dos municípios ou até mesmo por problemas técnicos do Ministério.

Hoje, por exemplo, no boletim divulgado pelo Estado não consta óbito registrado nas últimas 24 horas. No entanto, a Prefeitura de Goiânia, na sua atualização diária ao público, informou que de ontem para hoje duas mortes foram confirmadas por Covid-19.

Isso também não quer dizer que esses óbitos ocorreram de ontem para hoje e, sim, que a confirmação da causa da morte ocorreu nesse período.