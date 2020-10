Cidades Goiás não foi consultado sobre uso de produto retardante sem regulamentação em queimadas na Chapada Nota técnica do Ibama de 2018 aponta que, após a utilização do produto, fica impossibilitado o consumo de água, pesca, caça e consumo de frutas e vegetais na região pelo prazo de 40 dias

O Governo de Goiás informou nesta terça-feira (13) que o produto químico citado pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, utilizado para conter fogo na Chapada dos Veadeiros, não é autorizado na região da Área de Proteção Ambiental (APA) do Pouso Alto, que faz parte da gestão estadual. Em nota, o governo do Estado ainda informa que “não há nenhuma regulamentação sobre ...