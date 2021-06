Cidades Goiás não conta com medidas para amenizar impacto da chegada de novas variantes do coronavírus Locais por onde entram pessoas de outros Estados, como aeroporto e rodoviária, não têm medidas fiscalizatórias

Mesmo com avanço de novas variantes mais transmissíveis do coronavírus, não há medidas específicas de controle para evitar ou pelo menos amenizar o impacto da chegada delas em Goiás. Oito meses após o surgimento da primeira variante de preocupação do coronavírus, a Alpha, não são feitas barreiras nem nos terminais rodoviários nem no Aeroporto Internacional de Goiânia, ass...