Pelo terceiro dia seguido Goiás não registra mortes por Covid-19 nas plataformas de contagem. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado nesta segunda-feira (9), o total de mortes continua em 5.874 confirmações, sendo que 3.456 das vítimas são do sexo masculino e 2.418, do sexo feminino. Com este total de mortes pela doença a taxa de letalidade está em 2,24%. Ainda existem 232 mortes sendo investigadas.

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO), os casos confirmados de coronavírus (Sars-CoV-2) passaram de 261.435 para 262.322, com 887 casos a mais. Destes casos confirmados, 253.047 pessoas estão recuperadas da doença. Ainda existem 243.612 casos suspeitos em investigaçãoa. Já foram descartados 186.288 casos.