Cidades Goiás mantém espera por vacina do Ministério da Saúde Secretário Ismael Alexandrino cita que governo federal iniciou conversas com a Pfizer, cujo imunizante está aprovado em países europeus

Goiás vai aguardar a definição do governo federal em relação ao Programa Nacional de Vacinação contra a Covid-19. A informação é do secretario de Saúde do Estado, Ismael Alexandrino. “Mantemos o alinhamento com o Ministério da Saúde, mesmo porque a vacina é atribuição federal. O governo federal informou ontem (segunda-feira, 7) que está adquirindo a vacina da Pfizer”, dis...