Cidades Goiás lista entre os estados que descartam uso de câmeras em fardas de PMs Estado também é o único do Brasil que não divulga dados de policiais mortos e de pessoas mortas por policiais, além de ser um dos poucos que sequer analisa o uso de câmeras em fardas de policiais, conforme revelou reportagem do Fantástico

Diferente de outros Estados do País e do Distrito Federal, Goiás resiste a adotar ferramentas de transparência em ocorrências com uso de força policial. Reportagem do Fantástico, da TV Globo, veiculada no último domingo (17), mostrou que 16 Estados e o Distrito Federal estudam o uso de câmeras nas fardas e viaturas de policiais militares. Goiás, porém, lista entre ...