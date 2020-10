Cidades Goiás lidera registro de mortes por coronavírus em sete dias Autoridades alegam que atrasos nas notificações inflam os números da semana

Goiás foi a quarta unidade da federação que mais registrou mortes por Covid-19 nos últimos dias. Pior: em termos proporcionais, foi o líder brasileiro deste triste ranking. Os dados levaram o Estado a ter destaque em uma ferramenta que acompanha a evolução da doença no mundo todo, disponível no site do The New York Times, jornal norte-americano que é uma das principais ...