Cidades Goiás já teve 267 denúncias de injúria racial este ano Números são da Secretaria Estadual de Segurança Pública e contabilizam registros até setembro

Entre janeiro e setembro de 2020, foram registradas 267 ocorrências de injúria racial em Goiás, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás (SSP-GO). É praticamente uma denúncia por dia. “Isso mostra o que vivemos numa sociedade que tem o racismo estrutural enraizado. Por isso, é tão importante usarmos as forças policiais e o poder Judiciário para...