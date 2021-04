O número de mortes por Covid-19 em Goiás em 2021 já é, oficialmente, maior do que no ano passado inteiro, ou seja, considerando a data de ocorrência do óbito e os dados que foram incluídos no sistema do Ministério da Saúde. Atualização do painel sobre a epidemia da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) na tarde desta segunda-feira (26) aponta que já foram registradas 7.315 mortes até 31 de dezembro de 2020 e 7.363 a partir de 1º de janeiro de 2021.

Abril de 2021 também superou agosto de 2020 e se tornou o segundo mês mais violento da epidemia no Estado, com pelo menos 1.904 mortes ocorridas. Os dados de abril ainda não estão consolidados, pois as prefeituras demoram até 15 dias geralmente para inserir no banco de dados do ministério todos os dados sobre as vidas perdidas para a Covid-19.

Março de 2021 segue como o com mais mortes, foram 3.609, seguido por abril deste ano. Agosto, julho e setembro de 2020 tiveram, respectivamente, 1.835, 1.538 e 1.454 e aparecem na sequência entre os meses mais agressivos. Além destes, apenas fevereiro de 2021 viu o total de mortes chegar a mais de mil: 1.120.

Em 2020, a média diárias de mortes por Covid-19 em Goiás ficou em 26, enquanto neste ano está em 63,5. Em março de 2021 foi de 116,4 e neste mês está em 73,2.

Entre as cidades que se destacam negativamente na epidemia em abril estão Hidrolândia, Goiatuba, Santa Helena de Goiás, Mineiros, Itumbiara, todas cidades que já registraram mais de 10 mortes e aparecem acima do dobro da média estadual na taxa de óbitos por mil habitantes.

Pelo menos 29 cidades já registram mais mortes em abril do que no mês passado, que foi considerado o pior de toda a epidemia em Goiás. Entre as cidades que tiveram mais de 10 mortes neste mês, 8 aparecem com um total maior do que em março. Itumbiara é onde a situação está mais grave, com 50% a mais. Depois aparecem: Novo Gama (24 contra 16), Planaltina (33 contra 27), Santa Helena de Goiás (27 x 22), Luziânia (63 x 58), Morrinhos (16 x 13), Piracanjuba (13 x 11) e Jataí (49 x 48).