Com a atualização dos boletins epidemiológicos das secretarias municipais de Goiânia e Anápolis, na tarde desta sexta-feira (3), o número de casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19) em Goiás já passa de 100. Ao todo, foram 103 pacientes que tiveram a infecção comprovada por testes. Oficialmente, no boletim da Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO), divulgado horas antes, estão registrados 88 casos. Entre estes, estão computados duas mortes – uma em Luziânia, no dia 26, e outra em Goiânia, nesta sexta-feira.

A primeira morte em Goiânia de um paciente com infecção confirmada pelo Covid-19 é de um homem de 87 anos, com quadro de cardiopata, portador de diabetes e doença pulmonar crônica. A informação é da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). O paciente foi internado em um hospital particular na capital no dia 30 e morreu no dia seguinte. O resultado do teste que confirmou a contaminação pelo Covid-19 ficou pronto nesta sexta-feira (3).

Além desta morte, a Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO) havia sido notificada de outras três mortes por suspeita de coronavírus na capital, mas todas estas foram descartadas ainda na quinta-feira. Levantamento feito pelo POPULAR publicado na edição desta sexta-feira mostra que há pelo menos nove corpos sepultados na capital que seguiram o protocolo de enterro como suspeitos de coronavírus.

A Prefeitura de Anápolis confirmou que a mulher de 75 anos que morreu na quinta-feira (2) na cidade estava com o novo coronavírus, mas como ela é de São Paulo e já teria vindo para Goiás doente, o caso será registrado como do outro Estado. Ela estava internada desde o dia 26 no Hospital de Urgências de Anápolis (Huana) e seu corpo foi sepultado na cidade goiana.

Nesta sexta-feira (3) também foi registrada mais uma morte de um paciente no Hospital de Campanha de Goiânia (HCamp), entretanto o caso ainda é considerado como suspeita de contaminação por Covid-19, pois o resultado não ficou pronto. Um homem de 73 anos estava internado na Santa Casa de Catalão e foi transferido para o HCamp ainda nesta sexta-feira. Ele é residente de Goiandira e, segundo a prefeitura local, era o segundo caso suspeito em investigação.

A família do paciente informou em Goiânia ele chegou a realizar exames e que apresentou sintomas que poderiam ser da infecção pelo vírus. A prefeitura disse que as pessoas com quem a vítima teve contato estão monitoradas e cumprindo as medidas de isolamento.

De acordo com a SES-GO, há ainda quatro mortes em investigação, sendo uma em Araçu, uma em Bonfinópolis, uma em Goiânia e uma em Mineiros.

30% das contaminações são comunitárias em Goiânia

Um a cada três casos de infecção pelo novo coronavírus (Covid-19) comprovado em Goiânia foi por meio de transmissão comunitária, ou seja, quando não se é possível definir a origem da contaminação. Boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS) mostra que 20 das 61 pessoas com Covid-19 até o momento na capital se enquadram neste caso. Das outras 41, a maior parte viajou para a Itália (12) e para os EUA (7).

No boletim, já é citada a primeira morte por coronavírus em Goiânia, o segundo caso em Goiás. Por outro lado, dos 61 casos, 37 já estão curadas e apenas 7 seguem internados. Outros 16 pacientes estão em isolamento domiciliar. Em apenas 19 das ocorrências, houve necessidade de internação hospitalar.

Por enquanto, apenas 23% dos casos confirmados são de pacientes com mais de 60 anos. A maior concentração está na faixa entre 20 e 39 anos, com 37%. Já entre 40 e 59, são 36%. Há também dois casos de contaminação de jovens de 10 a 19 anos. Profissionais de saúde, em reportagens anteriores sobre os números em Goiás, ressaltam, entretanto, que o número de pacientes ainda é insuficiente para traçar um perfil das vítimas por faixa etária mais preciso.

Entre os sintomas, tosse aparece em 91% dos casos e febre em 74%. Desconforto respiratório, que é um dos sintomas que segundo médicos é motivo de fazer o paciente procurar com rapidez, uma unidade de saúde, aparece em 47% dos casos