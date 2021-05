Cidades Goiás já gastou mais de R$ 1 bilhão no combate à Covid-19 Com recorde de internações, OSs que administram hospitais de campanha ficaram com a maior fatia de recursos

O governo de Goiás já empenhou, ou seja, destinou a pagamento, mais de R$ 1 bilhão de recursos estaduais e federais no combate à pandemia da Covid-19. Deste total, 467,9 milhões foram para as organizações sociais (OSs) responsáveis pelo funcionamento de hospitais de campanha. Em um cenário com recorde de internações em Unidades de Terapia Intensiva (UTI), os hospitais ad...