Cidades Goiás já aplicou 39 mil doses da vacina contra Covid-19, mas 88 cidades não informaram Sistema do Ministério da Saúde apresentou instabilidade e maioria das doses aplicadas não foram notificadas de forma oficial ao Governo Federal

Das 156 mil doses de vacina contra o coronavírus distribuídas aos municípios goianos, 39.097 já foram usadas até esta quarta-feira (27), o que representa 25% do total de doses. No entanto, um total de 88 cidades não informaram a quantidade de doses aplicadas para o Estado. Os dados são da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO). As informações sobre ...