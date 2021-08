Goiás deverá passar a receber mais doses de vacina contra a Covid-19 a partir deste mês, depois de a Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO) pedir para o Ministério da Saúde reavaliar a distribuição de doses para os Estados brasileiros. A vacina passará a ser distribuída de acordo com tamanho da população adulta que ainda não foi imunizada.

A superintendente de Vigilância em Saúde da SES-GO, Flúvia Amorim, aponta que, por diversos motivos, alguns Estados acabaram recebendo mais doses que outros e, por isso, avançaram mais na campanha de vacinação. “Um exemplo é Mato Grosso, que recebeu mais doses por ser Estado de fronteira. Entretanto, do ponto de vista epidemiológico, isso não faz muito sentido. Contestamos situações assim”, diz.

No Maranhão, a vacinação também se adiantou depois da capital, São Luís, receber mais doses de imunizantes por conta da constatação de vários casos da variante delta em tripulantes de um navio ancorado no município. Outros Estados brasileiros como, por exemplo, São Paulo e Rio Grande do Sul, já anunciaram que devem antecipar o final da imunização de pessoas com mais de 18 anos até o final de agosto.

Por conta dessas diferenças, Flúvia aponta que ficou pactuado com o Ministério da Saúde que a partir de agora as doses serão enviadas de acordo com o quantitativo restante da população adulta que ainda precisa ser vacinada de cada Estado. “Até agora não fomos informados como será esse novo cálculo, mas ele será feito em cima desse número e deve começar logo. Queremos seguir avançando rapidamente na imunização dos adultos”, esclarece Flúvia.

Em Goiás, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), existem 5,3 milhões de pessoas com mais de 18 anos. Goiás vacinou 3,1 milhões de pessoas com a primeira dose. Isso representa 58,49% da população adulta do Estado. Dessa forma, Goiás precisa de mais 2,2 milhões de doses para terminar a vacinação das pessoas com mais de 18 anos. Atualmente, a maioria dos municípios goianos está vacinando pessoas na casa dos 30 anos de idade.

Flúvia acredita que essa é a única maneira do governo federal conseguir atingir a meta proposta de atingir todos os adultos do Brasil com a primeira dose da vacina contra a Covid-19 até setembro. “Fizemos esse ajuste entre os municípios de Goiás e foi muito proveitoso para o avanço da vacinação. Se a situação dos Estados não for equiparada, vamos chegar em setembro com alguns locais vacinando adolescentes e outros sem ter conseguido chegar até os 18 anos”, acredita.

Todos os adultos imunizados

A superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO), Flúvia Amorim, acredita que as doses de vacina contra a Covid-19 enviadas pelo Ministério da Saúde em agosto e setembro serão suficientes para terminar de imunizar os adultos que ainda não tomaram a primeira dose no Estado e iniciar a vacinação das pessoas com menos de 18 anos. de idade.

O Ministério da Saúde projeta enviar 63,3 milhões de doses em agosto para os Estados e 69,4 milhões em setembro. Ao todo, são 132,7 milhões de doses que serão usadas como primeira e reforço. “Ainda não sabemos quantas vamos receber e nem quantas serão destinadas exclusivamente para a primeira dose por conta do novo cálculo. Entretanto, podemos dizer que vamos conseguir atingir a meta estipulada”, reforça Flúvia.