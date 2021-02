Cidades Goiás investiga 27 amostras suspeitas de reinfecção e nova variante de vírus Material está sendo submetido a sequenciamento genético no laboratório Adolfo Lutz, em São Paulo

Goiás possui amostras do exame RT-PCR de 27 pessoas em análise de sequenciamento genético no laboratório Adolfo Lutz, em São Paulo, que é referência nacional no assunto, para confirmação de casos de reinfecção por coronavírus (Sars-CoV-2) e detecção de infecção causada por novas variantes da doença. Nesta terça-feira (9), a Secretaria de Estado de Saúde de Goiás ...