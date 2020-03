O número de pessoas internadas por suspeita de novo coronavírus em hospitais particulares filiados à Associação dos Hospitais Privados de Alta Complexidade do Estado de Goiás (Ahpaceg) caiu de 90 para 66 em um dia. Já o de casos confirmados internados subiu de 4 para 7, de acordo com novo boletim divulgado pela entidade no final desta terça-feira (31).

Até o momento não há registro de morte de pacientes com suspeita ou confirmação de infecção pelo Covid-19 na rede particular. Em Goiás, o único caso de morte por coronavírus registrada é de uma moradora de Luziânia, no Entorno do Distrito Federal, que estava sendo encaminhada para o Hospital de Doenças Tropicais (HDT), da rede pública.

A Ahpaceg abrange hospitais de alta complexidade da rede particular de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis, Catalão e Rio Verde. Desde segunda-feira (30), divulga o boletim com o número de internações.

Já a Secretaria Estadual de Saúde (SES) só divulga o número de casos confirmados e suspeitos, sem especificar quantos estão internados. Desde a semana passada, O POPULAR tem requisitado esta informação, sem sucesso.