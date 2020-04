Atualizada às 9h09.



A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) deverá iniciar nesta terça-feira (14) a distribuição de cerca de 30 mil testes rápidos para a detecção do novo coronavírus, enviados pelo Ministério da Saúde. Os kits serão divididos entre municípios de 12 regionais, para serem ministrados em profissionais da linha de frente no enfrentamento à pandemia: trabalhadores da saúde e da segurança pública.

De um total de 30.080 testes, 4.600 ficarão para a Regional Central de Saúde (Goiânia). A Regional do Entorno Sul (Luziânai) é a segunda com maior número, sendo 3.120 kits.

A distribuição nas demais regionais ficará da seguinte forma: Centro-Sul (Aparecida de Goiânia), com 2.940 kits; Pirineus (Anápolis), 1.820; Sudoeste I (Rio Verde), 1.800; Estrada de Ferro (Catalão), 1.560; Sul (Itumbiara), 1.400; São Patrício II (Goianésia), 780; Sudoeste II (Jataí), 680; Serra da Mesa (Uruaçu), 440; Oeste II (São Luís dos Montes Belos), 360; e São Patrício I (Ceres), 180.

Outros 380 testes serão destinados às unidades de saúde da SES, totalizando 20.060 kits. O restante (10.020) ficará reservado para atender, quando necessário, a demanda dos hospitais estaduais.

"Seguindo a nota técnica do Ministério da Saúde, os testes só serão realizados em profissionais de saúde e segurança que forem afastados por apresentar sintomas, após sétimo dia do início dos sintomas e com pelo menos 3 dias de remissão dos mesmos. Distribuiremos para as regionais e essas disponibilizarão aos municípios, sob demanda concreta", explicou o secretário de Estado da Saúde, Ismael Alexandrino.

A opção de aplicar o teste alguns dias após a apresentação de sintomas da doença é uma medida para reduzir a chance do exame dar falso negativo, ou seja, não detectar o problema em pessoas infectadas. Isso ocorre porque o teste rápido só identifica o anticorpo, e não a presença do vírus, então é preciso que a pessoa tenha tido alguma reação do organismo. Caso contrário, o exame poderá ser "desperdiçado".

Inicialmente, o Ministério da Saúde informou o envio de 13.700 kits a Goiás. No entanto, uma nova remessa chegou nesta segunda-feira (13). Os testes foram avaliados e liberados pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS).