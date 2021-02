Cidades Goiás identifica dois casos de variante inglesa do coronavírus Saúde confirmou ainda um caso de variante de Manaus. Superintendente diz que identificação era previsível

Atualizada às 18h05 A Secretaria de Estado da Saúde (SES) confirmou a identificação de dois casos da variante inglesa do coronavírus (Sar-CoV-2). O anúncio foi feito nesta sexta-feira (22). Segundo a superintendente de Vigilância em Saúde de Goiás, Flúvia Amorim, os casos estão no Entorno do Distrito Federal. Estudos conduzidos para analisar a cepa sinalizam que ...