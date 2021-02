Cidades Goiás identifica caso de variante inglesa do coronavírus Saúde confirmou ainda um caso de variante de Manaus. Novas cepas podem ser mais contagiosas. Superintendente diz que identificação era previsível

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) confirmou um caso da variante do Reino Unido do novo coronavírus. Em entrevista à rádio CBN nesta sexta-feira (12), o Superintendente de Atenção à Saúde de Goiás, Sandro Rodrigues, disse que o caso foi registrado no Entorno do DF. Ainda em entrevista, ele confirmou um caso da cepa de Manaus, essa em um paciente do município de Cer...