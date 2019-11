Cidades Goiás fica sob risco de “apagão” de professores Quantidade de universitários que se formam em licenciaturas para dar aula no Ensino Básico cai um quinto entre 2013 e 2018. Crise pode levar a “apagão” de docentes

O número de universitários concluintes em cursos de ensino superior de licenciatura de Goiás caiu 19,1% em cinco anos, quando se compara os dados de 2013 e 2018. A queda foi acima da média nacional, de menos de 5%. Em contrapartida, o número de estudantes concluintes de cursos de ensino superior no geral aumentou 12,7% em Goiás e 19,3% no Brasil, no mesmo período de temp...