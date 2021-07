Cidades Goiás estuda segunda dose da Pfizer para grávida que tomou primeira dose da AstraZeneca Secretaria de Estado da Saúde analisa também a possibilidade de antecipar a segunda dose do imunizante para o público geral para barrar variante Delta

A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás estuda utilizar a vacina Pfizer como segunda dose para grávidas que tomaram a primeira dose com a AstraZeneca. A informação é do secretário de Saúde Ismael Alexandrino. “Estamos aguardando somente os pareceres das sociedades médicas”, afirma. De acordo com ele, a mudança no esquema vacinal dependerá, ainda, de prescrição médica. A aplica...