Goiás está perto de confirmar 260 mil casos de coronavírus (Sars-CoV-2). Nesta quinta-feira (5), depois de mais 1.355 testes positivos serem inseridos nas plataformas de contagem, o estado chegou a 259.686. Destes, 122.020 casos são de pessoas do sexo masculino, o que representa 47% do total. As mulheres somam 137.626 casos de infecção, o que representa 53% do total.

De acordo com o boletim divulgado nesta tarde, 250.153 pessoas estão recuperadas da doença e outros 242.360 casos suspeitos ainda estão em investigação. Já foram descartados 184.858 casos até o momento.

Considerando apenas as mortes pela Covid-19, Goiás tem 5.851 confirmações, o que significa uma taxa de letalidade de 2,25%. Deste total, 3.447 das vítimas são homens e 2.404 são mulheres. As comorbidades mais registradas foram cardiopatia, em 2.100 vítimas, seguido de 1.608 pessoas que apresentaram diabetes, 458 pessoas tinham doenças respiratórias e 141 apresentavam doenças que comprometiam o sistema imunológico. Ainda existem 230 óbitos suspeitos em investigação.