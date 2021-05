Cidades Goiás está em 14º em aplicação da primeira dose; veja como está a vacinação no Brasil Levantamento da Folha de S. Paulo mostra que 12% tomaram a segunda dose contra Covid-19 no Estado

Vacinação no Brasil: 45.141.433 pessoas vacinadas com a 1ª dose 28,1% da população adulta vacinada com a 1ª dose 22.032.735 pessoas vacinadas com a 2ª dose 13,69% da população adulta vacinada com a 2ª dose Ranking dos Estados Estado - 1ª dose - 2ª dose Mato Grosso do Sul - 38,6% - 17,2% Rio Gr...