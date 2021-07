Cidades Goiás divulga aviso de licitação para compra de 1 milhão de doses contra Covid-19 Programação é de gastar até R$ 60 milhões; Caso a compra se concretize, toda a aquisição ficará no Estado

A expectativa do governo estadual é gastar os R$ 60 milhões destinados para a compra de doses de vacina suficientes para imunizar até um milhão de pessoas contra a Covid-19 para Goiás. Um aviso de solicitação de propostas comerciais para a compra de imunizantes foi publicado nesta terça-feira (20) no Diário Oficial do Estado (DOE). Caso a compra se concretize, toda a aquisiçã...