Cidades Goiás, DF e outros 20 Estados recebem mais medicamentos do “kit covid” do que para intubação Desde junho do ano passado, o Ministério da Saúde remeteu 21,6 milhões de unidades de remédios que não têm eficácia comprovada contra a Covid-19 aos Estados e ao Distrito Federal

A maioria dos Estados brasileiros recebeu do Ministério da Saúde mais medicamentos do chamado “kit covid” do que remédios que compõem o kit intubação, necessário para alguns pacientes internados com quadros graves de Covid-19. Os itens do kit intubação estão em falta em diversos Estados e municípios, segundo constata desde março o Conass (Conselho Nacional d...