Cidades Goiás deve ter vacina para metade da população até o fim do primeiro semestre Segundo o secretário estadual de Saúde, Ismael Alexandrino, a imunização deve começar com o produto da Oxoford/Astrazeneca

Goiás deverá ter vacinas suficientes para imunizar aproximadamente metade da população contra a Covid-19 até o fim do primeiro semestre deste ano. Conforme planejamento do Ministério da Saúde, até junho ou, no máximo, no início do segundo semestre, o Estado deve receber cerca de 6,7 milhões de doses – o bastante para 3,35 milhões de pessoas, já que são necessárias duas a...