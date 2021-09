Cidades Goiás deve ter pancadas de chuva durante o fim de semana Cimehgo prevê possibilidades crescentes de chuva de quinta-feira até domingo, trazendo alívio nas temperaturas e na umidade do ar

O Estado de Goiás deve ser agraciado com pancadas de chuvas no decorrer do fim de semana. As ocorrências trazem alívio passageiro nas temperaturas e na umidade em diversas regiões do Estado. O gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), André Amorim, diz que há uma possibilidade muito pequena de ocorrência de pan...