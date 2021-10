Cidades Goiás deve ter calor e chuva até quarta-feira (27) Alternância deve prevalecer até o tempo se estabilizar na quinta-feira (28), com dias mais ensolarados

A atuação de um corredor de umidade deve fazer Goiás se alternar entre o calor e a chuva, pelo menos até a próxima quarta-feira (27). A condição é resultado de uma frente fria que chegou ao Estado no último domingo (24) e espalhou umidade por diversas regiões, colaborando para a ocorrência de pancadas isoladas. As informações são do Centro de Informações Meteorológicas e Hidr...