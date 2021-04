Cidades Goiás deve superar a marca de 1 milhão de doses recebidas Governador Ronaldo Caiado (DEM) informou que chegarão 200 mil doses da vacina contra a Covid-19 até o fim desta semana

Goiás deve romper a marca de 1 milhão de doses de vacinas contra a Covid-19 recebidas do Ministério da Saúde. A expectativa do governo estadual é receber 200 mil doses ainda esta semana, no que seria o maior carregamento desde o início da imunização, em fevereiro. Até a quarta-feira (31), o Estado havia recebido 966.980 doses em nove lotes (809.280 da CoronaVac 157.7...