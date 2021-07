Goiás deve receber mais dois lotes de vacinas contra a Covid-19. A primeira remessa, prevista para chegar às 21h50 desta terça-feira (20), será composta por 156.250 de AstraZeneca para primeira e segunda dose.

Já durante a madrugada, está programada a chegada de 43.290 da Pfizer. O anúncio da chegada dos novos lotes de imunizantes foi feito pelo governador Ronaldo Caiado (DEM) por meio de suas redes sociais, na manhã desta terça.

Tem mais vacina chegando hoje em nosso Estado! Vamos receber para 1ª e 2ª dose mais 156.250 imunizantes da AstraZeneca, 21h50, e 43.290 imunizantes da Pfizer, 00h05. Estamos avançando na nossa vacinação. 🙌🙌🙌 — Ronaldo Caiado (@ronaldocaiado) July 20, 2021

Nesta madrugada, Goiás recebeu mais uma nova remessa com 99,8 mil doses de vacina contra Covid-19. O lote é composto por 62.400 doses da CoronaVac/Butantan e 37.400 da AstraZeneca. Os imunizantes da AstraZeneca serão destinados para a primeira aplicação. Já as da CoronaVac serão para primeira e segunda doses.

As vacinas após desembarcarem no Aeroporto Santa Genoveva foram encaminhadas para a Central Estadual de Rede de Frio, no Jardim Santo Antônio, onde passarão por conferência e sem seguida serão enviadas para as 18 regionais de saúde, que distribuirá para os municípios.