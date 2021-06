Atualizada às 11h01.

Goiás deve receber, na próxima quinta-feira (10), mais uma remessa com 199.750 doses de vacina contra a Covid-19. O imunizante da AztraZeneca será todo direcionado para primeira aplicação. O anúncio da chegada desta nova remessa foi feito pelo governador Ronaldo Caiado (DEM) por meio de suas redes sociais na manhã desta terça-feira (8).

Notícia boa! Mais vacinas chegando na próxima quinta-feira: 199.750 imunizantes da AstraZeneca. Todas 1ª dose. Vamos avançar ainda mais na faixa etária da população. Já temos cidades na casa dos 40 anos. Vá preparando o braço! 💉💪 #Éporvocêqueagentefaz — Ronaldo Caiado (@ronaldocaiado) June 8, 2021

Na publicação, o democrata comenta que a intenção é avançar ainda mais na imunização por faixa etária. “Já temos cidades na casa dos 40 anos.”

Pfizer/BioNTech

Nesta madrugada, o Estado recebeu um lote com 79.560 doses da Pfizer/BioNTech, que será todo direcionado para a primeira aplicação. Assim que o imunizante desembarcou no Aeroporto Santa Genoveva foi encaminhado para a Central Estadual de Rede de Frio da Secretaria de Estado da Saúde (SES) de Goiás, na capital.

Esta remessa será distribuída entre Goiânia, Inhumas, Goianira, Trindade, Aparecida de Goiânia, Senador Canedo, Anápolis, Ceres, Catalão, Cidade de Goiás, Itaberaí, Luziânia, Formosa, Iporá, São Luís de Montes Belos, Uruaçu, Rio Verde, Jataí e Itumbiara. Por via aérea será enviado para Campos Belos e Posse, no Nordeste goiano, e para Porangatu, no Norte de Goiás.