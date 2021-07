Atualizada às 12h10.

Goiás deve receber, na madrugada desta terça-feira (20), mais uma remessa de vacinas contra a Covid-19. Segundo publicação do governador Ronaldo Caiado (DEM), em suas redes sociais no final da manhã desta segunda-feira (19), o Estado deve receber mais de 37 mil doses da AstraZeneca para primeira aplicação e mais de 62 mil da CoronaVac, que serão destinadas para a primeira e a segunda dose.

>> Receba gratuitamente em seu whatsapp notícias de Goiás sobre vacinação, Covid-19, decretos e outras informações relevantes. Clique. <<

De acordo com o democrata, “as vacinas serão devidamente distribuídas aos municípios goianos para que nossa vacinação siga em frente.”

Segundou com notícia boa! Vamos receber nesta madrugada, 00h05, 37.400 doses da Astrazeneca para 1ª aplicação e 62.400 da Coronavac para 1ª e 2ª aplicação. As vacinas serão devidamente distribuidas aos municípios goianos para que nossa vacinação siga em frente. — Ronaldo Caiado (@ronaldocaiado) July 19, 2021

Na sexta-feira (18), balanço divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) informava que o Estado já recebeu 4.551.550 doses de imunizantes, sendo 1.537.780 da CoronaVac, 2.314.970 da AstraZeneca, 549.900 da Pfizer e 148.900 da Janssen.

Em primeira aplicação, 2.705.054 pessoas já foram imunizadas e em segunda 939.174. Os dados preliminares, de acordo com a pasta, foram coletados no site Localiza do SUS do Ministério da Saúde.