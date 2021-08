Goiás deve receber entre esta segunda (9) e terça-feira (10) mais de 155 mil doses de vacina contra a Covid-19. Em uma postagem em suas redes sociais, o governador Ronaldo Caiado (DEM) informou que são 50.600 doses da CoronaVac para primeira e segunda aplicação e 105.300 da Pfizer para primeira dose.

Encerrando o domingo dos pais com notícia boa. Amanhã (10h10) e terça (00h05) chegam mais vacinas para os goianos. São 50.600 doses da Coronavac para 1ª e 2ª aplicação e 105.300 doses da Pfizer, todas para primeira aplicação. Seguimos avançando nas faixas etárias. 💉💪 — Ronaldo Caiado (@ronaldocaiado) August 9, 2021

Neste final de semana, o Estado recebeu dois carregamentos de vacinas contra a Covid-19. No total, foram 145.900 doses da AstraZeneca, produzidas pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), que serão destinados para primeira e segunda aplicação.

No primeiro lote foram 75 mil doses. Já o segundo contou com 70.900 imunizantes. As vacinas foram encaminhados para a Central Estadual de Rede de Frio, na capital, onde foram conferidas e preparadas para envio aos municípios.