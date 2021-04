Atualizada às 12h46.

Goiás deve receber mais 107.400 mi doses de vacina contra a Covid-19. O governador Ronaldo Caiado (DEM) fez o anúncio da chegada das novas doses por meio de suas redes sociais. Segundo o democrata, o novo lote deve chegar por volta das 23h45 ao Estado.

💉🙏 Mais vacinas contra a Covid-19 a caminho de nosso Estado. Hoje, 23h45, chegam 107.400 unidades (21.400 Butantan e 86.000 Fiocruz). Dessas, 86.055 para a primeira dose. E já vamos repassar aos municípios para que amanhã continuem a vacinar os goianos. — Ronaldo Caiado (@ronaldocaiado) April 22, 2021

Das 107.400 mil doses, 21.400 são CoronaVac desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac e produzida, no Brasil, pelo Instituto Butantan, e 86.000 da Oxford/AstraZeneca. Deste total, 86.055 serão destinadas a primeira dose. De acordo com Caiado, a distribuição para as 18 regionais acontecerá durante a manhã desta sexta-feira (23).

Das 86.055 doses destinadas para a primeira dose, 5% serão direcionadas para os servidores das forças de segurança e 30% para os trabalhadores da saúde.