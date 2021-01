Cidades Goiás deve receber 150 mil doses em primeira fase Estado vai estabelecer prioridade dentro do grupo prioritário para a vacinação contra Covid-19, sob critério de maior risco de morte

Ainda em janeiro devem chegar a Goiás cerca de 150 mil doses da vacina contra a Covid-19. A maior possibilidade é de que ela seja a fabricada pelo laboratório AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford (Inglaterra), que será produzida no Brasil pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). A aplicação das doses nos goianos, no entanto, deve ocorrer em fevereiro. E...