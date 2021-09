Goiás deve receber no próximo domingo (5) uma remessa com 133.400 doses da CoronaVac. Os imunizantes serão utilizados para 1ª e 2ª aplicação. O anúncio foi feito pelo governador Ronaldo Caiado (DEM) pelas redes sociais.

Até esta sexta-feira (3), foram distribuídas mais de 7,1 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 aos municípios goianos, segundo informações da Secretaria Estadual de Saúde. (SES-GO). Ao todo, mais de 6,1 milhões foram aplicadas, sendo 4,2 milhões de primeira aplicação, e 1,9 de segunda aplicação ou aplicação única.

Em todo o Estado, 60,45% da população foi vacinada com a primeira dose, enquanto 27,05% recebeu a segunda dose ou a dose única.

Quando levado em consideração apenas as pessoas com 15 anos ou mais as porcentagens sobem para 75,89% e 33,96% respectivamente.