Goiás deve liberar aulas presenciais

É forte a tendência de que as aulas presenciais do ensino fundamental e médio sejam autorizadas pelo Centro de Operações de Emergências (COE) em Saúde Pública de Goiás para enfrentamento ao coronavírus (Sars-CoV-2) nesta quarta-feira (28) durante a reunião semanal do grupo. Os dois parâmetros considerados para a liberação já têm sido atendidos há quatro semanas. “...