O Estado de Goiás deve começar a vacinar contra a Covid-19 os trabalhadores das Forças de Segurança e Salvamento. A informação foi publicada, nesta quarta-feira (24), em edição extra do Diário Oficial do Estado.

A publicação informa que 5% do quantitativo de vacinas das próximas remessas enviadas pelo Ministério da Saúde ao Estado de Goiás serão direcionadas para a imunização destes trabalhadores, incluindo Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Guardas Civis Municipais.

As doses deverão ser utilizadas de acordo com orientações das secretarias de saúde do estado e dos municípios, e obrigatoriamente em ordem decrescente de idade.

Nas redes sociais, o governador Ronaldo Caiado disse que a vacinação já vai ocorrer a partir dessa remessa de 120 mil doses que está prevista para chegar ao estado nesta quinta-feira (25).

No dia 11 deste mês, por meio de suas redes sociais, Caiado informou que "mesmo seguindo o Plano Nacional de Imunização (PNI), nós temos bom senso e respeito com todos que atuam na linha de frente contra a Covid-19. Em Goiás não tem essa de bandido passar na frente na fila de vacinação. Aqui, nossos policiais terão total prioridade."